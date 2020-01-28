ناسا تكشف عن "إقامة الفضاء الخاصة" لاستقبال السياح في المدار بحلول 2020
كشفت وكالة ناسا أن سائحي الفضاء سيقضون إجازاتهم على متن المحطة الفضائية الدولية في حجرات مبطنة ذات إطلالة بانورامية مميزة على الأرض.
واختارت ناسا الشركة الناشئة التي ستعمل على بناء أول وحدة "إقامة خاصة" لمحطة الفضاء الدولية، وكشفت عن صور ومقاطع فيديو للمفهوم الأولي لهذه الوحدة التي تبدو كأنها من عالم الخيال العلمي.
The next chapter in LEO begins. pic.twitter.com/tg1uwkzkUj— Axiom Space (@Axiom_Space) January 27, 2020
وفي العام الماضي، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية عن خططها للسماح للسائحين بزيارة المحطة الفضائية الدولية بدءا من عام 2020.
وحتى الآن، كان مختبر الفضاء المداري، متاحا فقط للرواد الذي يمثلون وكالات الفضاء المعروفة، وبموجب القواعد الجديدة، يمكن للشركات الآن أن تأخذ "الرواد الخاصين" إلى محطة الفضاء الدولية لمدة 30 يوما.
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Humanity’s next chapter in Low Earth Orbit began today. NASA has selected Axiom Space for the opportunity to attach to the International Space Station’s Node 2 Forward port, setting in motion our plans to build the world’s first commercial space station.#nasa #spacestation #future #space
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Our private expeditions will allow travelers to participate in science, industry and the arts, from an unprecedented, life-changing perspective of our planet. Combined with our creative partnership with @starck, passengers will be first to experience the "final frontier" of luxury, design and travel. Read more about private astronauts’ life-changing experiences and Philippe Starck’s bold designs from @elitetraveler *link in bio*
وكلفت ناسا شركة "أكسيوم" (Axiom Space) التي تتخذ من هيوستن مقرا لها، بناء أول وحدة سكنية للسياح في الفضاء.
وسيكون بمقدور وحدة الإقامة التي ستبنيها شركة "أكسيوم"، استيعاب ثمانية أفراد، وسيكون لكل منهم "مقصورة تشبه العش".
كما تعد الوحدة باتصالات فائقة السرعة مع الأرض، و"مناظر غير اعتيادية للأرض"، وذلك بفضل ما تدعي "أكسيوم" بأنها أكبر نافذة يقع إنشاؤها من أجل الفضاء.
وقال جيم بريدنشتاين، رئيس ناسا: "إننا نعمل على تحويل الطريقة التي تعمل بها ناسا مع الصناعة لفائدة الاقتصاد العالمي ودفع استكشاف الفضاء".
ومن المنتظر أن تحتوي الوحدة الفضائية الخاصة، التي قامت "أكسيوم" باستدعاء المصمم الفرنسي الأسطوري فيليب ستارك لتصميمها، على منشآت تصنيع ومختبر أبحاث.
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First look at the special Axiom acrylic formulation that will compose the largest window panes ever flown in #space, currently testing on orbit. The #Earth observatory it will enclose will offer groups of astronauts 360-degree views of the wonder of our planet from above. . #spacestation #spaceflight #earthvisuals
المصدر: ذي صن