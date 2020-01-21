التقاط صورة مذهلة لكويكب "خطر" يتجه نحو الأرض

التقط عالم الفيزياء الفلكية، والفلكي الدكتور جيانلوكا ماسي، من مشروع "التلسكوب الافتراضي" (Virtual Telescope) في إيطاليا، صورة مذهلة لكويكب أثناء مراقبة النجوم يوم 17 يناير.

© Gianluca Masi / The Virtual Telescope Project

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وأثناء مراقبته السماء في ساعات الصباح الباكر، ظهر الكويكب 2020 AN3، وتمكّن العالم من التقاط الصورة المدهشة للجسم الفضائي، الذي يشكل واحدا فقط بين آلاف الكويكبات الخطرة المحتملة (PHAs)، التي قد تضرب الأرض يوما ما، كما كان على بعد 3.1 مليون كم من كوكبنا.

وقال ماسي عن صورته المذهلة: "التلسكوب تتبع الحركة الظاهرة للكويكب".

وتتبع مركز الفضاء لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، التابع لوكالة ناسا الأمريكية، صخرة الفضاء التي وُصفت في قائمة مخاطر وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ولكنها اكتُشفت قبل أيام قليلة من اقترابها من كوكبنا بواسطة Catalina Sky Survey.

المصدر: RT