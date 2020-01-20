إيلون موسك: "دراغون" المأهولة تنطلق في الربع الثاني من العام الجاري

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون موسك أن مركبة " Crew Dragon " التابعة لشركته تنطلق في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن كل المعدات اللازمة لإطلاقه ستكون جاهزة نهاية فبراير أو مطلع مارس المقبل.

جاء ذلك على لسانه في مؤتمر صحفي عقد الأحد 19 الجاري على موقع ناسا الإلكتروني حيث قال إن فحص جاهزية كل أجهزة وأنظمة المركبة ستجرى 3 أو 4 مرات وما يزيد عن ذلك إذا اقتضى الأمر.

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وأوضح أن موعد إطلاق المركبة تم التنسيق فيه بين ناسا وشركته.

يذكر أن شركة "سبيس إكس" حققت الأحد إطلاقا اختباريا لصاروخ "فالكون" للتأكد من جاهزية نظام إنقاذ رواد الفضاء في مركبة " Crew Dragon ".

وتم أثناء الاختبار قذف كبسولة غير مأهولة لتهبط بـ4 مظلات على الأرض.

يذكر أن مركبة "دراغون" غير المأهولة أطلقت لأول مرة في 2 مارس الماضي إلى مدار الأرض حيث التحمت بالمحطة الفضائية الدولية. وقد تم تأجيل موعد إطلاق المركبة المأهولة عدة مرات.

المصدر: تاس