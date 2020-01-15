كويكب "قاتل وكبير" يقترب من الأرض هذا الأسبوع

كشفت وكالة ناسا أن كويكبا يبلغ حجمه ضعف حجم "بيغ بن" الشهيرة في لندن، سيقترب من الأرض هذا الأسبوع.

ويحقق كويكب، 2009 BH2، اقترابا وثيقا من كوكبنا في 18 يناير، عند الساعة 14:29 بتوقيت غرينيتش.

ويوم السبت، سيكون الكويكب على بعد زهاء 2.8 مليون ميل من الأرض. وفي حين أن المسافة هذه قد تبدو بعيدة، إلا أنها تعد "نهجا وثيقا من قبل ناسا".

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ولن يكون 2009 BH2 الكويكب الوحيد الذي يعبر بالقرب من كوكبنا يوم السبت القادم، حيث ستمر صخرة فضائية أصغر حجما في 18 يناير، في زهاء الساعة 12:30 بتوقيت غرينيتش.

ولحسن الحظ، فإن فرص اصطدام الكويكب مع كوكبنا منخفضة للغاية. ومع ذلك، لم تستبعد ناسا فرص الاصطدام المحتمل في المستقبل القريب.

وتكتشف ناسا زهاء 30 جسما جديدا قريبا من الأرض كل أسبوع، وفي بداية عام 2019 اكتشفت ما مجموعه أكثر من 19000 صخرة فضائية.

ومع ذلك ، حذرت وكالة الفضاء الأمريكية من احتمال وقوع تأثير كارثي متوقع في أي وقت.

وأوضحت ناسا: "يقدر الخبراء أن تأثير جسم ما بحجم الصخرة التي انفجرت فوق تشيليابينسك، روسيا، عام 2013 يحدث مرة أو مرتين في القرن. ومن المتوقع أن تكون تأثيرات الأجسام الكبيرة أقل تواترا (على نطاق قرون إلى آلاف السنين)".

المصدر: ميرور