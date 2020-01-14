رائدة ناسا تثير نظرية "الأرض المسطحة" مجددا بصور لكوكبنا من المحطة الفضائية (صور)

يتمتع رواد الفضاء في موقعهم على متن المحطة الفضائية الدولية برؤية فريدة من نوعها لكوكب الأرض، لن يتمكن معظم الناس من الحصول على فرصة مثيلة لها.

وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع نحو 400 كم، وتقوم بنحو 16 رحلة حول كوكبنا كل يوم.

وخلال هذا الدوران، يسعى رواد الفضاء لتوثيق مهماتهم بالتقاط صور عديدة وفريدة من المدار لكوكبنا، بينها صور التقطتها مؤخرا رائدة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، تظهر من محطة الفضاء "الأفق المتغير باستمرار" لكوكبنا.

So from 400km above the earth you can view the whole round earth?

Yeah very believable. — David G (@Emrebal90172083) January 10, 2020

وقامت جيسيكا مائير بنشر الصور في تغريدة لها على حسابها الشخصي في "تويتر". وعلى الرغم من أن الأرض تبدو مستديرة بوضوح في الصور، إلا أن العديد من مشاهديها المشككين وغير المقتنعين بكروية الكوكب، عادوا لادعاء أن كوكبنا مسطح.

وعلق أحدهم قائلا إنها حركة جيدة بالتقاط الصورة بتقنية "عين السمكة" (fish eye)، "لكن الأرض مسطحة"، وأضاف آخر: "إنها تقنية عين السمكة التي جعلت الأرض تبدو وكأنها مستديرة، ولكن في الواقع، الأرض مسطحة".

Seeing that you're the all knowing scientist in the universe, could you explain how our lives work on this flat disc? — Smeagol (@Smeagol_III) January 14, 2020

Hilarious 😂😂😂 the earth is flat 😂😂😂 — Matthew James (@MattJames355) January 14, 2020

وتساءل أحدهم: "إذن، من 400 كم فوق الأرض، يمكنك رؤية الأرض بأكملها؟ إنه أمر معقول أبدا !".

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وفي حين أن منظري المؤامرة هؤلاء مقتنعون بأن الأرض مسطحة، فقد عرف البشر بالفعل أن الأرض مستديرة لأكثر من ألفي عام.

وأوضحت ناسا: "قاس الإغريق القدماء الظلال خلال الانقلاب الصيفي وحسبوا محيط الأرض أيضا. لقد استخدموا مواقع النجوم والأبراج لتقدير المسافات على الأرض".

وأضافت ناسا: "على الرغم من أن كوكبنا كروي، فهو ليس كرة مثالية بسبب القوة الناتجة عن دوران الأرض، يكون القطبان الشمالي والجنوبي مسطحان قليلا".

وتابعت: "إن دوران الأرض والحركة المتذبذبة والقوى الأخرى تجعل الكوكب يتغير ببطء شديد، لكنه ما يزال مستديرا".

المصدر: ميرور