الحصول على أول صورة كاملة لمركز مجرتنا

نشرت ناسا صورة مفصلة بالأشعة تحت الحمراء لمركز مجرة درب التبانة. هذه الصورة تغطي مسافة أكبر من 600 سنة ضوئية، وتعتمد على صور مرصد SOFIA والتلسكوبات الفضائية Herschel و Spitzer.

وتعتبر هذه الصورة الأكثر تفصيلا لمركز مجرة درب التبانة وقد بنيت من مجموعة الصور التي التقطتها كاميرا الأشعة تحت الحمراء الخاصة بتصوير الأجسام الضعيفة FORCAST، في اضخم تلسكوب بطبقة الستراتوسفير SOFIA، المثبت على متن طائرة Boeing 747SP النفاثة.

وقد حصل الخبراء من جمع هذه الصور مع الصور التي التقطها تلسكوب Spitzer التابع لناسا وتلسكوب Herschel التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، على صورة مفصلة عن مركز مجرتنا.

ويلاحظ في وسط الصورة ثقب أسود ضخم مضيء من جميع جوانبه وتجمعات للنجوم لم تكن مرئية سابقا- مجموعات القوس البارزة مع تجمع كثيف للنجوم في مجرتنا ، وكذلك مجموعة Quintuplet وهي مجموعة كثيفة من النجوم الفتية الضخمة، أكثر إشراقا بمليون مرة من شمسنا.

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وتوجد في مركز مجرة درب التبانة كمية أكبر من الغاز والغبار، التي تعتبر مواد بناء نجوم جديدة، مقارنة بأجزاء المجرة الأخرى. ومع ذلك هنا النجوم الضخمة أقل بمقدار 10 مرات مما كان يعتقد.

ولكن اتضح من الصور الجديدة، تجمع كمية كبيرة من المادة الدافئة بالقرب من كتلة وأقواس Quintuplet، التي تتشكل منها نجوم جديدة. وهذا سيساعد العلماء على إجراء تحليل تفصيلي لتركيب هذه المادة ومعرفة كيف تكونت النجوم الأكثر كثافة في مجرتنا بالقرب من بعضها البعض في منطقة صغيرة نسبيًا، على الرغم من انخفاض كثافة النجوم في المناطق المحيطة.

وتمكن العلماء بفضل هذه الصور من رؤية المواد التي يتغذى عليها الثقب الأسود الهائل الموجود في وسط مجرتنا. وأن الحلقة التي يبلغ قطرها حوالي 10 سنوات ضوئية المحيطة بالثقب الأسود تلعب دورًا رئيسيًا في التغذية ، حيث تجمع المواد الدافئة ، والتي سيتم امتصاصها في النهاية.

المصدر: نوفوستي