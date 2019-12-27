روفر أمريكي يتوقف عن حفر تربة المريخ

استطاع خبراء ناسا إعادة آلة الحفر التابعة لروفر InSight الأمريكي إلى مكانها بعد اندفاعها من ثقب حفرته في تربة المريخ في أكتوبر الماضي.

ولم يقرر الخبراء بعد مصير آلة الحفر. وقال مدير مشروع InSight، تلمان سبون، إن قرارا نهائيا باستمرار عملية الحفر أو إيقافها المؤقت سيتخذ في الأسبوع الثاني لشهر يناير المقبل.

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وأوضح قائلا:"نعتزم الضغط على التربة من الأعلى لتستطيع آلة الحفر التعمق فيها. ونأمل أن تتمكن من الاستمرار في الحفر. وقبل ذلك ننوي قياس درجة حرارة التربة في مكان الحفر وسماكة طبقة الرمال المنصهرة الصلبة التي لا تزال تمنع تقدم آلة الحفر إلى الأسفل".

ويعتقد الخبراء أن سماكة تلك القشرة الرملية في تربة المريخ تبلغ 20 سنتيمترا. وتحتها رمال رخوة تصعد إلى الأعلى عبر ثقب عملته آلة الحفر، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطلها.

لذلك فإن خبراء ناسا قرروا تأجيل استئناف عملية الحفر إلى أن يتضح الأمر في منتصف يناير المقبل.

يذكر أن روفر InSight الأمريكي هبط على سطح المريخ في ديسمبر الماضي. والغاية منه هي البحث عن آثار هزات تربة المريخ ودراسة مكونات جوف الكوكب ويحمل الروفر على متنه مقياس هزات التربة الفرنسي الصنع والحفارة الألمانية.

المصدر: تاس