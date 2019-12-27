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الصين تنتهي من إنشاء منظومة الملاحة الفضائية

الفضاء

الصين تنتهي من إنشاء منظومة الملاحة الفضائية
Twitter.com
صورة أرشيفية
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قامت الصين بتشكيل عناصر رئيسية لمنظومة "بيدو" الصينية للملاحة الفضائية.

وأعلن مدير المشروع، جامغ جينتسي، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة 27 ديسمبر أن المشروع سينجز نهائيا بإتمام نشر مجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بمنظومة "بيدو - 3" منتصف عام 2020.

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وأعاد المسؤول الفضائي الصيني إلى الأذهان أن عام 2019 شهد إطلاق 10 أقمار صناعية تابعة للمنظومة تدور في مدار الأرض المتوسط الارتفاع، ما يعني أن عملية تشكيل المكونات الرئيسية لمنظومة "بيدو – 3" قد اختتمت.

وأضاف، جامغ جينتسي، كذلك أن منظومة "بيدو – 3" تقدم خدماتها  لما يزيد عن 120 بلدا وبالدرجة الأولى بلدان جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وشرق أوروبا وإفريقيا وذلك بغية تأكيد حقوق ملكية الأرض ولأغراض الزراعة والإنشاء وبناء الموانئ الذكية وغيرها من المنشآت الهامة.

وأفادت مجلة "كيتشوان بانغ جيباو" الصينية في سبتمبر الماضي بأن عائدات تقديم خدمات "بيدو" ستفوق عام 2020  مبلغ 400 مليار يوان (ما يعادل 56.46 مليار دولار).

المصدر: تاس

 

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