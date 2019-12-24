هابل يلتقط صورة مجرة "الصحن الطائر" على بعد 85 مليون سنة ضوئية

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة ناسا صورة لمجرة "الصحن الطائر" على بعد 85 مليون سنة ضوئية.

وتسمى هذه المجرة بالمجرة الحلزونية، وتقع في كوكبة الجبل، وهو برج من أبراج النصف الجنوبي للكرة الأرضية، وتتميز المجرة بأذرع مثبتة بشريط من النجوم المنبعثة من مركزها.

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ويُعتقد أن مجموعة النجوم المنتفخة المحشوة بإحكام تلعب دورا رئيسيا في كيفية تطور المجرة والتأثير في نمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

ورصد التلسكوب الفضائي المجرة الشبيهة بالصحن الطائر والمعروفة رسميا باسم IC 2051 في 16 ديسمبر.

وقالت ناسا في بيان لها: "يعتقد أن هذه الانتفاخات تلعب دورا رئيسيا في كيفية تطور المجرات، والتأثير على نمو الثقوب السوداء فائقة الضخامة الكامنة في مراكز معظمها".

وبينما توجد حاجة ملحة لإجراء المزيد من الملاحظات في هذا المجال، تشير الدراسات إلى أن بعض، أو حتى أكثر الانتفاخات المجرية قد تكون هياكل مركبة معقدة بدلا من تلك البسيطة، مع مزيج من مكونات كروية تشبه أقراص الكمبيوتر أو تشبه الصندوق، ما قد يؤدي إلى مجموعة واسعة من التكتلات الانتفاخية في الكون.

المصدر: ديلي ميل