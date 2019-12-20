"ستارلاين" الأمريكية غير المأهولة تنطلق إلى الفضاء

ستنطلق المركبة الفضائية الأمريكية الجديدة "ستارلاين" غير المأهولة، في أول رحلة تجريبية إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2019 وعلى متنها دمية وهدايا عيد الميلاد.

وقد أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن المركبة ستطلق من مطار كيب كانيفيرال الفضائي بواسطة صاروخ النقل Atlas V في الساعة 6.36 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14.36 بتوقيت موسكو).

وستحمل المركبة "ستارلاين" في رحلتها التجريبية، إضافة إلى الدمية Rosie حمولة وزنها حوالي 270 كيلوغراما، وكلها هدايا عيد الميلاد وراس السنة ومواد غذائية إلى رواد الفضاء. هذه الدمية مجهزة بمختلف أجهزة الاستشعار لتسجل "إحساسها" خلال الرحلة.

وقال جيم برايدنستاين، رئيس ناسا، عشية إطلاق المركبة الفضائية "هذا يوم عظيم بالنسبة لنا. لأنه أول خطوة على طريق استئناف الرحلات الفضائية المأهولة. وآمل أن يكون الإطلاق ناجحا".

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وقد وضح خبراء ناسا، أن الهدف من الإطلاق التجريبي، هو اختبار عمل جميع أنظمة المركبة أثناء الإطلاق والالتحام والعودة إلى الأرض ، وكذلك للتحقق من جاهزية المتخصصين على الأرض في جميع مراحل الرحلة. الرحلة الناجحة ضرورية لحصول المركبة على شهادة تسمح برحلة مأهولة وبداية استخدامها.

وسوف تلتحم المركبة في حال نجاح عملية الإطلاق بالمحطة الفضائية الدولية يوم السبت، وتبقى مدة أسبوع ثم تنفصل وتعود إلى الأرض يوم 28 ديسمبر 2019.

المصدر: نوفوستي