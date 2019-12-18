إطلاق صاروخ روسي من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية

أطلق الأربعاء 18 ديسمبر من قاعدة "كورو" الفضائية الفرنسية صاروخ "سويوز – إس تي – آ" الروسي الحامل على متنه الأقمار الصناعية الفرنسية والإيطالية والتلسكوب الفضائي الأوروبي.

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وقال ناطق باسم شركة Arianespace التي تولت إدارة الأقمار الصناعية إن الصاروخ أطلق الساعة 11.54 بتوقيت موسكو، ثم انفصلت عنه بنجاح وحدة التسريع الروسية "فريغات" لتوصل الأقمار الصناعية والتلسكوب إلى مداراتها.

وكان من المقرر أولا أن يطلق الصاروخ في 17 ديسمبر، ثم تأجل إطلاقه لوجود خلل في وحدة التسريع الروسية.

يذكر أن التلسكوب الفضائي الأوروبي الذي أطلقه الصاروخ الروسي يزن 273 كيلوغراما تم تصميمه من قبل الوكالة الفضائية السويسرية. والغاية منه هي البحث عن كواكب مجهولة تدور حول نجوم قريبة من منظومتنا الشمسية.

المصدر: تاس