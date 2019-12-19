اكتشاف معدن لم يسبق له مثيل على الأرض داخل نيزك عمره 70 عاما

اكتشف العلماء معدنا لم يسبق له مثيل على الأرض، داخل نيزك عُثر عليه قبل نحو 70 عاما.

ووفقا للدراسة الجديدة التي نشرت لأول مرة في موقع The Age الأسترالي، فإن المعادن التي اكتشفها العلماء لا تحدث بشكل طبيعي في أي مكان على كوكبنا، حيث يمكن رؤيتها فقط في نسخ من صنع الإنسان.

📣 New mineral alert! 📣

"We have found many meteorites, but a meteorite from the core of another planet is extremely rare." - Dr Stuart Mills, Senior Curator of Geosciences. Read more via @theage: https://t.co/HiWJ2FNytVpic.twitter.com/jEhqozje0n — Museums Victoria (@museumsvictoria) September 2, 2019

واكتشف "نيزك ويدربيرن" لأول مرة في عام 1951، بالقرب من مدينة ويدربيرن في فيكتوريا بأستراليا، وهو الآن جزء من مجموعة معروضة في متحف فيكتوريا (Museums Victoria).

ويبلغ حجم الصخرة الفضائية عندما عُثر عليها لأول مرة حجم حبة الليمون، وتزن نحو 210 غرامات، وفقا لبيانات المتحف.

ومنذ العثور عليها، عمل الباحثون من جميع أنحاء العالم على دراسة الصخرة الفضائية، لفهم مكوناتها والمكان الذي أتت منه إلى كوكبنا.

وفي العام الماضي، قام باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بأحدث هذه الدراسات، مستخدمين electron-beam microscope (أدق مجهر اخترع حتى اليوم) و electron probe (أداة تحليلية تستخدم لتحديد التركيب الكيميائي للكميات الصغيرة من المواد الصلبة بطريقة غير مدمرة).

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وحلل الباحثون شريحة صغيرة من الصخرة الفضائية ووجدوا معدنا نادرا لم يسبق له مثيل ولا يحدث بشكل طبيعي على كوكبنا.

ويتكون المعدن من نمط خاص من ذرات الحديد والكربون، وأطلق عليه الباحثون اسم edscottite، نسبة إلى إدوارد سكوت، عالم الكونيات في جامعة هاواي في مانوا، حيث كان أول من اكتشف هذا المعدن في النيزك وحدد تركيبه الكيميائي في أوائل سبعينيات القرن العشرين، لكنه لم يكن قادرا على تحديد تركيبته البلورية، وفقا لما ذكره المؤلف الرئيسي للدراسة تشي ما، وهو كبير علماء المعادن في معهد كالتيك.

ووقع تعريف المعدن من خلال تركيبه الكيميائي وهيكله الكريستالي. حيث أنه يظهر على شكل بلورات بيضاء صغيرة والتي اعتبرت غير عادية مقارنة بالمعادن الأخرى الغنية بالكربون الموجودة في النيازك الغنية بالحديد، ما جعل edscottite معدنا نادرا.

ويعتقد أن "نيزك ويدربيرن" جاء من كويكب "طُرد بطريقة ما من مساره وتوجه نحو الأرض"، بحسبما ذكره موقع "لايف ساينس"، وذكر الموقع أن النيزك نفسه هو على الأرجح البقايا المدمرة لكويكب صغير اصطدم بأجسام سماوية أخرى في النظام الشمسي المبكر.

وربما تشكل مادة Edscottite المعدنية عندما تبرد النيازك الحديدية الغنية بالنيكل مثل "نيزك ويدربيرن"، ببطء.

المصدر: لايف ساينس