عالم روسي: الانفجار في درب التبانة لا يؤثر على الأرض

أعلن مدير المختبر الفضائي التابع لجامعة إركوتسك الروسية في شرق سيبيريا أن الانفجار الشديد الذي وقع في قلب مجرتنا لا يشكل خطورة على سكان الأرض.

وأوضح أن انفجارات كهذه غالبا ما تحدث في مجرتنا. بينما أعلن عالم الفلك الروسي أن الانفجار المذكور هو أقوى الانفجارات في تاريخ درب التبانة.

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وأوضح قائلا:" إن الانفجار حدث منذ ملايين السنين. وتشهد مجرتنا التي يبلغ عدد النجوم فيها 400 مليار نجم تشهد دوما عمليات ولادة نجوم جديدة، ما يعد أمرا طبيعيا كان يحدث في الماضي وسيحدث في المستقبل ولا يهددنا أبدا".

وقال إن عملية ولادة نجم تحدث كقاعدة عامة بتأثير موجة ضاربة، ما يؤدي إلى ولادة كرة غازية من الهيدروجين المكثف تشكل أساسا للنجم المستقبلي.

وأضاف أن شدة الانفجار تفسر بقربه من قلب المجرة حيث تكتسب مثل هذه العمليات قوة إضافية. أما أرضنا فإنها تبعد عن قلب درب التبانة مسافة 26 ألف سنة ضوئية، ما يعني أن الضوء القادم منه لن يصلنا إلا بعد مرور 26 ألف سنة.

يذكر أن المكتب الصحفي في المختبر الأوروبي الجنوبي أفاد الاثنين 16 ديسمبر باكتشاف مرصد VLT لآثار انفجار شديد وقع في قلب درب التبانة له علاقة بولادة النجوم.

المصدر: تاس