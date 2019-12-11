مسبار روسيا الكوني بدأ مهمته في الفضاء

أكد بيان صادر عن المعهد الروسي لأبحاث الفضاء أن مسبار Spektr-RG الفضائي المتطور بدأ مهمته الكونية.

وتبعا للبيان فإن الخبراء في المعهد الروسي لأبحاث الفضاء قاموا في الثامن من ديسمبر الجاري بتشغيل بعض أجهزة المسبار لإجراء مسح اختباري عبره.

وأوضح الخبراء في المعهد أن التلسكوبين الروسي АRТ-ХС والألماني eROSITA المثبتين على المسبار المذكور سيعملان كل نصف سنة على التقاط صور تفصيلية دقيقة لوضع خارطة للسماء، والصور الملتقطة عبرهما ستكون أدق بعدة مرات من الصور الملتقطة بتلسكوبات الأشعة السينية الحالية، وخلال السنوات الأربع القادمة سيساهم هذا المسبار في رسم خرائط دقيقة للكون، ومراقبة ملايين مصادر الأشعة الكونية.

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وكانت روسيا قد أطلقت المسبار المذكور إلى الفضاء من قاعدة "بايكونور" معتمدة على صاروخ من نوع Proton-M في الـ 13 من يوليو الفائت، وفي الـ 24 من الشهر نفسه بدأ هذا المسبار إرسال أول بيانات للأرض.

وطوّر Spektr-RG في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: فيستي