الاختبار الناري لمحرك صاروخ فضائي روسي واعد

صرح رئيس مؤسسة "إينيرغوماش" العلمية الصناعية الروسية، إيغور أربوزوف، أن الاختبار الناري لمحرك "إر دي – 171 إم في" الروسي ينطلق في يناير المقبل.

وأضاف أن المحرك سيستخدمه صاروخ "سويوز – 5" الروسي الواعد.

جاء ذلك على لسانه الاثنين 9 ديسمبر في اجتماع صناع الصواريخ الفضائية الروسية.

وقال" نعمل الآن على تجميع المحرك ونأمل أن نبدأ في اختباره الناري في يناير المقبل".

يذكر أن إيغور أربوزوف، كان قد أعلن في وقت سابق عن بدء اختبار المحرك في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، مشيرا إلى أن العمل على تطوير محرك "إر دي – 171 إم" إلى محرك "إر دي – 171 إم في" وإنتاج نموذج اختباري وتجريبه وإدخال تعديلات فيه تكلف مؤسسته 7 مليارات روبل (نحو 105 ملايين دولار).

يذكر أن صاروخ "سويوز – 5" الذي أقرت مؤسسة "روس كوسموس" مشروعه التصميمي قد يستخدم لإطلاق مركبة "أوريول" (النسر) المأهولة إلى مدار الأرض. ويتوقع أن ينتهي تصنيع الصاروخ عام 2021. أما إطلاقه إلى مدار الأرض فيخطط له عام 2022 من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية.

المصدر: تاس