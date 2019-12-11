ناسا تقترب من استكمال تطوير "صاروخ المريخ"

أعلنت وكالة ناسا أن الخبراء استكملوا تجميع الوحدة الأساسية لصاروخ SLS الفضائي الفائق الثقل الذي سيستخدم مستقبلا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ.

وحول هذا الإنجاز قال رئيس الوكالة، جيم برايدنشتاين:"لقد تم الانتهاء من تجميع الوحدة المركزية لصاروخ SLS الذي سيستخدم في رحلات المريخ والقمر، وبحلول نهاية العام سيتم تسليمها لتخضع للاختبارات اللازمة".

وأضاف "العمل الأساسي على بناء هذا الصاروخ يقترب من مراحله النهائية، وسيساعدنا في مهمة Artemis-1 التي ستكون الخطوة الأولى لإرسال رواد ورائدات الفضاء الأمريكيين إلى القمر".

وتبعا للمسؤول فإن القسم الذي تم تجميعه من هذا الصاروخ سيرسل إلى مركز "جون ستينس" التابع لوكالة ناسا ليتم التحقق منه واختباره قبل نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا الإعلان من قبل ناسا تأكيدا للتصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، في أغسطس حيث قال "إن الولايات المتحدة ستستكمل العمل الأساسي في بناء صاروخ SLS الفائق الثقل قبل نهاية العام الجاري".

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بدأت الولايات المتحدة العمل على بناء هذا الصاروخ منذ سنوات، وصمم ليحمل مركبات Orion الأمريكية في رحلات مأهولة إلى الفضاء البعيد، بما فيها رحلات إلى القمر والمريخ.

وكان من المخطط أن يدخل الخدمة هذا العام، لكن العملية أجلت إلى عام 2020 ومن ثم أعلن مدير وكالة ناسا، جيم برايدنشتاين أنه سينطلق في إطار مهمة Artemis-1 الفضائية عام 2021.

المصدر: تاس