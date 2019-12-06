ناسا ترصد "حدثا فريدا" ينبعث من سطح كويكب "بينو" الكارثي

التقطت وكالة ناسا صورا مقربة مذهلة لأعمدة الغبار والصخور، التي تنطلق من سطح كويكب "بينو" القريب من الأرض بينما يتحرك عبر النظام الشمسي.

ويدرس باحثون من جامعة أريزونا الصور، التي التقطتها كاميرا الملاحة على متن مركبة الفضاء OSIRIS-Rex، حيث تعد جزءا من مهمة ناسا لجمع عينات من الكويكب بهدف دراستها.

Bennu and the jets? We're not sure! An unexpected discovery by @OSIRISREx revealed asteroid Bennu is ejecting particles from its surface. ✨ The mission team found 3 possible causes: meteoroid impacts, thermal stress fracturing, and release of water vapor: https://t.co/JhHBHHfpXGpic.twitter.com/AVR2iv0kCt — NASA (@NASA) December 6, 2019

ويقول الباحثون إن هذه الصور تقدم نظرة مفصلة عن الصخور الصغيرة، وفقدان الجسيمات من كويكب نشط، لأول مرة.

ويتحرك أكثر من 20 ألف كويكب معروف بالقرب من الأرض، في النظام الشمسي في وقت معين، وفقا لوكالة ناسا.

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وتشير الخصائص الموجودة على سطح الكويكب المدروس، إلى أن عمره يتراوح بين 100 مليون إلى مليار عام، ومن المحتمل أن يكون قد نشأ في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري.

وأوضح الباحثون أن تأثيرات النيزك الصغير وكذلك الجفاف وتحطيم الضغط الحراري، هي الأسباب المحتملة لطرد الجسيمات.

وستعلن ناسا عن موقع جمع عينات الصخور من سطح كويكب "بينو"، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الرغم من أن المهمة تقترب خطوة واحدة من جمع العينات، فقد كشفت الملاحظات أنه حتى أفضل المواقع المرشحة تفرض تحديات كبيرة على جمع العينات، وفقا لوكالة الفضاء.

ونُشرت أحدث الدراسات، التي تبحث في استخراج المواد من الكويكب، في مجلة ScienceMag.

المصدر: ديلي ميل