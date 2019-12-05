العثور على عملاق يسمى "قاتل" المجرات

أعلن علماء معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض ومرصد ميونخ الجامعي، أنه في مجرة Holm 15A الخامدة تقريبا، يوجد ثقب أسود كتلته أكبر من 40 مليار شمس.

ويفيد موقع Phys.org، بأن الباحثين حللوا بيانات القياسات الضوئية التي حصل عليها مرصد ويندلشتاين في جبال الألب والتلسكوب الأكبر VLT، فظهر أن المجرة Holm 15A تقع في تجمع مجرات Abell 85، الذي يبعد عن الأرض 700 مليون سنة ضوئية. هذه المجرة هي مركز التجمع وكتلتها تعادل تقريبا تريليوني شمس.

وقد احتسب العلماء كتلة المجرة Holm 15A على أساس حزمة النجوم حول نواة المجرة. وكانت هذه الطريقة في السابق تستخدم لحساب كتلة الثقوب السوداء الأقرب إلى الأرض.

لقد أظهرت نتائج هذه الحسابات، أن الجسم الموجود في مركز المجرة هو أضخم ثقب أسود في الكون المحلي. وان الثقوب السوداء التي كتلتها مماثلة أو أكبر تقع ضمن مكونات كوازرات تبعد عن الأرض تقريبا 10 مليارات سنة ضوئية.

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تتميز المجرة Holm 15A بسطوع منخفض، على الرغم من كتلتها الكبيرة وأبعادها. ويفسر العلماء ذلك لكونها تشكلت نتيجة اندماج مجرات أصغر. لقد دفعت تفاعلات الجاذبية الجارية بين الثقوب السوداء، النجوم بعيدا عن مركز المجرة Holm 15A، ما تسبب في عدم كفاية الغاز لتشكيل نجوم، وأدى إلى استنزاف النواة.

المصدر: لينتا. رو