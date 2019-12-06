"روس كوسموس" تمنح المنصوري ميداليتها

منح المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية، سيرغي كريكاليوف، أفراد طاقم البعثة الفضائية الـ59/60 إلى المحطة الفضائية الدولية ميداليات المؤسسة.

ومن بينهم رائد الفضاء الروسي، أليكسي أوفتشينين، ورائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائد الفضاء الأمريكي نيك هيغ.

إقرأ المزيد

ونال أوفتشينين، ميدالية يوري غاغارين. أما المنصوري وهيغ فمنحا ميدالية "الفضاء بلا حدود". وأصدرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أمرها بهذا الشأن.

يذكر أن رواد الفضاء المذكورين عادوا إلى الأرض في 3 أكتوبر الماضي على متن مركبة "سويوز – إم إس – 12" التي هبطت على الأرض في صحراء كازاخستان.

ويضم طاقم المحطة الفضائية الدولية في الوقت الراهن الروسييْن، ألكسندر سكفورتسوف ووأوليغ سكريبوتشكا، والأمريكيين كريستينا كوك وأندريو مورغن وجيسيكا ماير، والإيطالي لوكا بارميتانو.

المصدر: تاس