جسم غريب في سماء الأورال (فيديو)

شاهد سكان مقاطعتي كورغان وتشيليابينسك في روسيا مساء يوم 28 نوفمبر الجاري جسما مجهولا يحلق في السماء.

وتفيد صحيفة كمسمولسكايا برافدا، بأن شريط الفيديو الذي صور في مقاطعة كورغان يبين كيف ينبعث من هذا الجسم في الظلام ضوء ساطع وبعد فترة وجيزة ينطفئ. كما أنه لا يسمع أي صوت لطائرة أو مروحية تحلق في هذا الوقت. كما نشر شريط فيديو آخر التقط في مدينة كوبييسك يبين كيف يظهر في السماء شعاع ضوئي جعل المصور يعتقد بأن الجسم سينفجر.

ويؤكد شهود العيان أنه بعد انطفاء الضوء الساطع ظهرت كمية كبيرة من الدخان بدأت تهبط "على شكل دوائر". ويشير آخرون إلى "موجات ضبابية" على شكل دوائر تكونت بعد اختفاء الجسم.

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لم تستبعد وسائل الإعلام أن يكون الجسم الغامض الذي شوهد في السماء، مرتبطًا بإطلاق صاروخ توبول الباليستي العابر للقارات ، والذي وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية، أطلق من ميدان في مقاطعة أستراخان في وقت سابق من يوم 28 نوفمبر ، وأصاب هدفًا في ميدان بكازاخستان.

المصدر: لينتا. رو