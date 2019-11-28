اكتشاف هام حول تكوّن الأنظمة الكوكبية!

اقترح علماء الفلك الذين يدرسون تكوين الكوكب، نظرية جديدة جريئة توحي بأن أنظمة الكواكب بأكملها يمكن أن تتشكل خارج الثقوب السوداء الفائقة الكتلة عبر الكون.

وباستخدام نماذج تشكيل الكواكب الحالية، وجد فريق من علماء الفلك بقيادة كييشي وادا من جامعة "كاجوشيما" في اليابان، أن فئة جديدة من الكواكب يمكن أن تتشكل مباشرة خارج الثقوب السوداء الفائقة الكتلة، مثل القوس الوحشي Sagittarius A*، الذي يوجد في مركز درب التبانة.

وقال عالم الفلك إيشيرو كوكوبو من المرصد الفلكي الوطني: " قد توجد أنظمة كوكبية ذات نطاق مذهل حول الثقوب السوداء".

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وعلى غرار النجوم، غالبا ما تكون الثقوب السوداء محاطة بأقراص كبيرة كثيفة من الغبار والغاز، والمادة المتبقية من تكوين الأجرام السماوية.

ومع ذلك، على عكس النجوم، تحتوي الثقوب السوداء الهائلة على الكثير من المواد الضالة في أقراص الكواكب الأولية، وفقا لما ذكره كوكوبو وفريقه. ويقول الباحثون إن "بذور الكوكب" يمكن أن تشكل آلاف الكواكب، ولكل منها 10 أضعاف كتلة الأرض.

وتشير المسافة بين الثقب الأسود الهائل ونظامه الكوكبي، إلى أنه سيخلق في الواقع بيئة أكثر استقرارا لتكوين الكواكب. كما ستتم حماية العديد من هذه الكواكب من الإشعاعات الشديدة المنبعثة من الثقوب السوداء، عبر سحب الغبار.

وفي حين أن النظرية تبدو واعدة، إلا أننا لم نكتشف بعد أي الكواكب مرتبطة بتكوين ثقب أسود. ومع ذلك، يمكن أن تفتح مجالا جديدا مثيرا لاستكشاف الكواكب في المستقبل.

ونُشرت الدراسة في مجلة الفيزياء الفلكية.

المصدر: RT