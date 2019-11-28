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فيديوهات "تُظهر" الحجم "الحقيقي" لنظامنا الشمسي!

الفضاء

فيديوهات
adobe/pexels
صورة تعبيرية
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توجد أسباب غامضة لغياب الدقة المطلقة في معظم النماذج المصورة للنظام الشمسي، ولا يمكن إلقاء اللوم على سوء الفهم العلمي، فقد يرجع السبب لعدم الاهتمام بذلك بالقدر الكافي.

وواجه جيمس أودونوغو، عالم الكواكب في وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) وسابقا في ناسا، هذه المشكلة مؤخرا. وابتكر سلسلة من الرسوم المتحركة التي تستكشف صعوبة تصوير نظامنا الشمسي بدقة.

وتشرح سلسلة من مقاطع الفيديو الخاصة بالعالم، كيف أن الحجم والمسافة والمساحة تجعل نماذج النظام الشمسي معقدة للغاية.

فيديوهات
(James O’Donoghue/YouTube)

ولم يُظهر جيمس الحجم الفعلي للشمس بالنسبة للكواكب، لأن الشمس كبيرة جدا لدرجة أنها ستهيمن على الشاشة. وهناك القليل من الأشياء التي يمكن تصويرها عند التوسع في الحديث عن الفضاء.

ولا يُظهر النموذج الفائق البعد "بشكل صحيح" مسافات الكواكب عن الشمس وعن بعضها البعض أيضا.

ويمكن القول إن كل كوكب يميل بشكل مختلف على محوره ويدور بسرعة خاصة به. وحتى لو كان النموذج يُظهر الشمس وكل كوكب بالحجم الصحيح والسرعة والدوران والإمالة، تظل مشكلة واحدة: المسافة.

وفي مقطع فيديو يمثل نموذج أودونوغو البسيط، قد لا تتناسب الكواكب مع الشاشة إذا كانت على مسافات صحيحة عن بعضها البعض.

وهذا هو السبب في أن معظم نماذج النظام الشمسي ليست واسعة النطاق.

المصدر: ساينس ألرت

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