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المجر تقرر إرسال رائدها إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

المجر تقرر إرسال رائدها إلى المحطة الفضائية الدولية
EPA-EFE/DMITRY LOVETSKY
صورة أرشيفية
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تبحث المجر مع روسيا إرسال رائدها إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2024.

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أعلن ذلك موظف مجري يمثل بلاده في الاجتماع الوزاري لأعضاء الوكالة الفضائية الأوروبية الذي يعقد حاليا في إشبيليا الإسبانية.

ونقل موقع الوكالة عن الموظف المجري قوله " إننا نعتزم  إرسال رائد ثان إلى المحطة الفضائية الدولية بحلول عام 2024 وقد بدأنا التعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بهذا الشأن.

يذكر أن رائد الفضاء المجري الأول قام عام 1980 برحلة فضائية إلى محطة " ساليوت – 6" على متن مركبة "سويوز" المأهولة.

المصدر: فيستي

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