التقاط صورة جديدة لمذنب غامض "يتجه نحونا"!

رصد علماء الفلك جسما غامضا يتحرك عبر نظامنا الشمسي على مسار غريب للغاية في شهر أغسطس الماضي، دون معرفة أصله بدقة.

وأكد التحليل اللاحق أن هذا الزائر من الفضاء العميق، المحدد الآن باسم 2I/Borisov، لم يكن سوى ثاني كائن بينجمي مكتشف في النظام الشمسي (والمذنب الأول). والآن، تمكّن فريق البحث من التقاط صورة جديدة له عن قرب.

Pieter van Dokkum, Cheng-Han Hsieh, Shany Danieli, Gregory Laughlin

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وقام فريق من علماء الفلك من جامعة Yale الأمريكية، بالتقاط هذه الصورة المذهلة لـ 2I/Borisov يوم الأحد الفائت، وذلك باستخدام مطياف التصوير Keck Observatory ذي الدقة المنخفضة في هاواي.

ويطلق على هذا الشبح الأبيض المحيط بالمذنب الجليدي- الذي يقترب حاليا من الأرض- coma: سحابة من الغاز والغبار تنجرف إلى الفضاء بينما تتسرب نواة الجسم الجليدية في حرارة ضوء النجوم.

ويقول بيتر فان دوكوم، أحد أعضاء فريق الجامعة: "من الرائع أن ندرك كم هي الأرض صغيرة بجانب هذا الزائر من نظام شمسي آخر".

ومن المتوقع أن يصل 2I/Borisov إلى أقرب نهج من الشمس في أوائل ديسمبر، وإلى الأرض في وقت لاحق من الشهر، وسيستمر في طريقه للخروج من منطقتنا الكونية مع أخذ ما تبقى من لغزه الجليدي إلى النجوم البعيدة.

المصدر: ساينس ألرت