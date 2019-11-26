"انفجار الموت" لنجم ضخم ينتج "خفاشا عملاقا" في الفضاء

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورة غير عادية عن "انفجار الموت" لنجم ضخم يشبه الخفاش.

والتقطت الصورة الغريبة لما سمي بـ"سديم الخفاش"، خلال مراقبة الجزء الشرقي من سديم الحجاب، وهو بقايا كبيرة من المستعر الأعظم (المرحلة التطورية الأخيرة لنجم عملاق).

The NASA Picture of the Day for November 25, 2019 is NGC 6995: The Bat Nebula pic.twitter.com/PU2GEE2BdK — Astronomy POTD (@NASAPOTD) November 25, 2019

وأسفر انفجار المستعر الأعظم عن زيادة في سحابة الحطام، التي يشكل "سديم الخفاش" جزءا منها .

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ويعتقد أن النجم الذي خلق سحابة الحطام كان أكبر بـ20 مرة من الشمس، ويقول العلماء إنه انفجر قبل نحو 8 آلاف عام.

ويظهر سديم الحجاب، الذي يبعد نحو 1400 سنة ضوئية عن الأرض، على شكل دائرة هائجة، وتقول ناسا إن امتداده يبلغ نحو 3 درجات من السماء باتجاه كوكبة الدجاجة، بينما يمتد "سديم الخفاش" داخل سديم الحجاب نصف درجة فقط، ما يجعله بحجم القمر.

وفي الصورة الصادرة عن وكالة ناسا، تظهر انبعاثات ذرات الهيدروجين باللون الأحمر، فيما بدت الانبعاثات القوية من الأكسجين والنيتروجين باللون الأزرق، ما جعل هذا المزيج يبدو مثل خفاش ضخم.

المصدر: ذي صن