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روسيا تنجح بإطلاق قمر عسكري جديد

الفضاء

روسيا تنجح بإطلاق قمر عسكري جديد
Sputnik sergey mamontov
صورة أرشيفية لصاروخ "سويوز" الفضائي الروسي
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أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية نجاح إطلاق قمر عسكري جديد سينضم لمجموعة أقمارها العاملة في الفضاء.

وقال بيان صادر عن الوزارة: "نجح صاروخ Soyuz-2.1v بإيصال قمر عسكري تابع لوزارة الدفاع الروسية لمداره الفضائي في الوقت المحدد، وبدأت مراكز التحكم الأرضية التابعة للقوات الفضائية في الوزارة بالتحكم به عن بعد".

وأوضح البيان أن عملية الإطلاق جرت في الـ 25 من نوفمبر في تمام الساعة 20:52 بتوقيت موسكو، من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية الروسية.

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وأكد الخبراء في الوزارة أن حالة القمر في مداره مستقرة، وجميع أجهزته تعمل بشكل طبيعي.

كما أشارت الوزارة إلى أن القمر المذكور المبني على منصة فضائية متعددة الوظائف أصبح في مدار يسمح له بمراقبة وتتبع حركة بقية الأقمار الصناعية الروسية، كما ستمكنه معداته البصرية من التقاط صور دقيقة لسطح الأرض.

المصدر: نوفوستي

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