صاروخ روسي بوقود غاز الميثان يطلق عام 2025

يمكن أن يطلق عام 2025 الصاروخ المتوسط الروسي العامل بوقود الميثان أو بالأحرى الغاز الطبيعي.

أعلن ذلك المدير التنفيذي لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية الفضائية، ألكسندر بلوشينكو الذي قال إن أول نموذج اختباري للصاروخ سيصنع عام 2024 ليطلق عام 2025.

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وحسب قوله فإن شركة "فورونيج" للكيمياء الأوتوماتيكية فازت بمناقصة تصنيع أول نموذج للمحرك العامل بغاز الميثان وقد تلقت لهذا الغرض مبلغا قدره 765 مليون روبل ( نحو 12 مليون دولار).

أما مركز "بروغريس" الروسي للصواريخ فقد قدم مشروعا لمكونات الصاروخ ومنصات إطلاقه.

وأضاف المدير التنفيذي أن الصاروخ المتوسط الجديد ثنائي المراحل يزود بخزان وقود لمرحلتيه من طراز "إر دي – 01 69"، خلافا لصاروخ "سويوز – 2" الذي تتزود مرحلته الأولى ببضعة خزانات.

فيما يتعلق بوزن الإقلاع للصاروخ فإنه أقل من وزن إقلاع صاروخ "سويوز – 2" المتوسط. بينما تزيد حمولته عن حمولة "سويوز" لأنه برأس انسيابي كبير يبلغ قطره 5 أمتار.

وقال المدير التنفيذي لـ "روس كوسموس" إن مركز "بروغريس" للصواريخ يسعى إلى أن يكون الصاروخ الجديد قابلا لمنافسة الصواريخ الروسية والأجنبية بعد انتهاء تصنيعه.

المصدر: تاس