ناسا تكتشف "سكرا" غريبا وصل الأرض من نيزكين

عثر علماء بيولوجيا الكواكب داخل بضعة نيازك بدائية على آثار لمختلف السكريات المعقدة، بما فيها حامض الريبوز بصفته أهم العناصر للمعلومات الوراثية.

ونشرت مجلة علمية تابعة لأكاديمية العلوم الأمريكية مقالا يتضمن نتائج الدراسة التي أجراها العلماء الأمريكيون بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وجاء في المقال أن النيازك ربما لعبت دورا رئيسيا في نقل المواد العضوية إلى الأرض الفتية. لذلك فإن اكتشاف السكريات في تلك الأجرام الفضائية يدل على أن المواد العضوية المذكورة قد شاركت في ولادة أول جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) وغيرها من البوليمرات الحيوية على الأرض وفي عوالم أخرى.

وتنتمي النيازك البدائية إلى ما يسمى بـ "هوندريات" أو بالأحرى النيازك الكربونية التي تتضمن كميات كبيرة من المواد العضوية. لذلك من الصعب جدا الحصول عليها بشكلها الأولي ودراستها، إذ أنها لا تسقط على الأرض إلا نادرا.

ولهذا السبب بالذات فإن العلماء لا يستطيعون تحديد ما هي عناصر المادة الأساسية في المنظومة الشمسية الأولية التي شاركت في تشكيل البذور الأولى للحياة .

فيما يحاول الآن مسبارا "هايابوسا – 2" و OSIRIS-REx الأمريكي الإجابة عن هذا السؤال استنادا إلى عينات من تربة كويكبي ريوغو وبنو.

المصدر: تاس