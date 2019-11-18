"الأسديات" تبلغ ذروتها وتزين السماء بشهب نارية رائعة

بدأت زخات شهب الأسديات نشاطها منذ 6 نوفمبر وستتواصل إلى غاية 30 من الشهر ذاته، لكنها بلغت ذروتها ليلة الأحد وفي الساعات الأولى من صباح الاثنين 18 نوفمبر.

ولم تكن هناك حاجة، مساء الأحد 17 نوفمبر، إلى التلسكوبات لمتابعة هذا الحدث الفلكي، لأنه كان مرئيا تماما للعين المجردة.

The Leonid Meteor shower peaks tonight! This time-lapse is from the 2009 Leonids. pic.twitter.com/PYxrZqI1xb — Jeff Sullivan Photo (@JeffSullPhoto) November 17, 2019

The Leonid Meteor Shower Explained in 10 Facts https://t.co/dsXNv2isv5pic.twitter.com/Gm6afKW6lZ — SPACE.com (@SPACEdotcom) November 17, 2019

وتعرف الأسديات بأنها تيار دوري من الشهب مركزه برج الأسد، ويعد هذا الحدث أحد أشهر عروض زخات الشهب السنوية، وهي ناتجة عن المذنب Temple-Tuttle، الذي يدور حول مدار ضخم يبلغ 33 عاما حول الشمس.

All you need to know: 2019's Leonid meteor shower ☄️



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The peak is likely the night of Nov 17 (morning of Nov 18). The moon will be in the way, but, as this photo by Eliot Herman shows, you can sometimes catch a meteor in moonlight. 📸 pic.twitter.com/tjV2OPvcag — EarthSky (@earthskyscience) November 15, 2019

Tonight into tomorrow, is the peak of the Leonid meteor shower. The photo below is of the constellation of Leo and one with labels. They are called the Leonids because the radiant (where they appear to come from) is in this area. Not as many will be seen because of a bright Moon. pic.twitter.com/gr2bQ2FZJc — Presence of Being (@presenceofbeing) November 17, 2019

وتحدث زخات شهب الأسديات عندما يسقط الكثير من الحطام المنفصل عن المذنب في اتجاه الأرض، وحين تمر الأرض عبر الحطام، فإنه يسقط نحو سطح كوكبنا، حيث تؤدي السحب في الغلاف الجوي إلى تسخينه وتحويل تلك الصخور الفضائية إلى كرات نارية تسمى الشهب.

ولأن الحطام الفضائي يحترق قبل أن يصل إلى سطح الأرض، فإن ذلك يتسبب في سلسلة من الشهب التي تضيء السماء بشكل متتال.

وشهدت زخات شهب الأسديات هذا العام نشاطا منخفضا، حيث بلغت الذروة بسقوط من 10 إلى 15 شهابا في الساعة.

The Best Spots to Watch the Leonid Meteor Shower Tonight: pic.twitter.com/gUYKklpkIO — James O'Donnell (@JamesWeathercom) November 17, 2019

المصدر: RT