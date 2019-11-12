"قمر القندس" يزين سماء الأرض

يشهد شهر نوفمبر استعداد القنادس لفصل الشتاء، وكانت القبائل الأمريكية تنصب الأفخاخ لاصطياد هذا الحيوان من أجل تأمين مخزونها من الفراء لضمان الدفء قبل بدء موسم الصقيع.

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واستوحى بدر شهر نوفمبر اسم "قمر القندس" من القنادس التي تبدأ استعدادها لفصل الشتاء في هذا التوقيت، وسيصل البدر إلى ذروته مساء الثلاثاء 12 نوفمبر.

ويحدث اكتمال القمر حين تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، ويحدث ذلك كل 29 يوما ونصف اليوم، وسطيا، ويحمل بدر كل شهر من أشهر السنة اسما خاصا ينفرد به، لأن قبائل الأمريكيين الأصليين كانت تتبع أشهر السنة عبر التقويم القمري.

ويعد "قمر القندس" البدر الـ11 لهذا العام، ويحمل القمر الكامل لشهر نوفمبر أيضا، اسم "قمر الصقيع"، نسبة إلى التقويم القديم للمزارعين.

المصدر: إكسبرس