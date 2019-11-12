علماء يحسبون ثابت "هابل"

حصل علماء من الولايات المتحدة على قيمة جديدة لثابت هابل تعادل 67.5 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسك (الفرسخ الفلكي).

ويفيد موقع Phys.org، بأن هذا يؤكد النموذج الكوني المعتمد Lambda-CDM ((ΛCDM، على الرغم من التفاوت في القيم المتوقعة لثابت هابل والقيم التي تم الحصول عليها بطرق حسابية مختلفة.

وقاس الباحثون ضوء الخلفية خارج المجرة، التي تنبعث من المجرات منذ أن وجد الكون، على أساس مستوى تفاعلها مع إشعاعات غاما المنبعثة من مصادر بعيدة جدا. لأن هذا التفاعل يعتمد على المسافة التي تقطعها فوتونات أشعة غاما، قبل اصطدامها بفوتونات ضوء الخلفية. والتي تعتمد بدورها على سرعة توسع الكون.

يربط ثابت هابل المسافة إلى الموقع بسرعة ابتعاده. فوفقا للبيانات التي حصل عليها العلماء بواسطة المرصد الفضائي بلانك Planck، عند قياس خلفية الميكروويف الكونية (هذه الطريقة تسمح بمتابعة تطور الكون بعد الانفجار العظيم)، تكون قيمة الثابت هابل 67.31 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسك. وهناك طرق حسابية أخرى تعطينا قيما مختلفة لثابت هابل 73.3 - 76.5 كيلومتر في الثانية لكل ميغابارسك.

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ولكن حاليا يبقى النموذج الكوني ΛCDM الأكثر دقة في وصف تطور الكون. هذا النموذج يصف رياضيا تطور الكون المسطح، الذي نشأ بعد الانفجار العظيم وله ثابت كوني إيجابي غير صفري (مصطلح لامدا). يشرح النموذج البنية المرصودة لإشعاع CMB (خلفية الميكروويف الكونية) ، وتوزيع المجرات في الكون ، ووفرة الهيدروجين وغيرها من الذرات الخفيفة، وكذلك سرعة توسع الفراغ.

المصدر: نوفوستي