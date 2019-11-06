ما الذي سيحدث إذا اصطدمت الأرض بثقب أسود هائل؟

تمكنت أداة جديدة على الإنترنت من حساب مقدار التدمير الكوني، الذي يمكن أن يحدثه الاصطدام بين الأرض وثقب أسود.

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وتسمى الأداة "حاسبة تصادم الثقب الأسود" (Black Hole Collision Calculator)، وهي قادرة على تحديد مقدار تمدد الثقب الأسود وكمية الطاقة التي سيصدرها إذا ابتلع الأرض، أو أي كائن آخر، نظرا لأن الآلة الحاسبة قابلة للتخصيص، وفقا لتقرير نشره موقع Space.com.

وقام الفيزيائي، ألفارو دياز، بإنشاء الأداة الحاسبة، والتي تعد جزءا من مشروع قاعدة بيانات الحاسبة Omni Calculator.

وبناء على حساباته، فإن ثقبا أسودا يبتلع الأرض، سيصدر نحو 55 كوينتليون (المسمى العددي لما بعد الكوادريليون الذي يساوي مليون مليار) مرة من الطاقة التي يستهلكها الكوكب سنويا.

لكن حتى هذا الحدث المدمر، سيكون بمثابة وجبة خفيفة لثقب أسود فائق الضخامة، ولن يتوسع أفق الحدث إلا بمئة تريليون في المائة، وفقا للآلة الحاسبة.

المصدر: ساينس ألرت