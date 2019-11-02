تايلاند تطور تعاونها مع روسيا في مجال الفضاء

صرح نائب رئيس وكالة التكنولوجيا الفضائية التايلاندية، دامرونغريت نيامواد، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن تايلاند مستعدة للتعاون مع روسيا في مجال التكنولوجيات الفضائية.

وقال" نحن مستعدون للتعاون مع روسيا". فيما أشار إلى أن بلاده تبحث في الوقت الراهن مشاريع الرحلات الفضائية إلى القمر والمريخ مع الهند والصين.

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وأضاف قائلا" لم نكن على علم بأن روسيا تنوي إرسال مركباتها الفضائية إلى القمر والمريخ. وإذا كان الأمر كذلك فإننا جاهزون لبحث مشاركتنا في تلك المشاريع. ونحن في بداية الطريق، لذلك بحاجة إلى بحث الموضوع مع أهم اللاعبين مثل الصين والهند وروسيا".

وأعاد، دامرونغريت نيامواد، إلى الأذهان أن بانكوك عقدت نهاية أغسطس الماضي أول فعالية تايلاندية في مجال الفضاء بعنوان " Thailand Space Week 2019 (أسبوع الفضاء التايلاندي – 2019) حيث شاركت فيها 100 مؤسسة لها صلة بالأمر.

يذكر أن مجلس أكاديمية العلوم الروسية أقر نهاية عام 2018 اتجاهات رئيسية للبرنامج القمري الروسي ومنحت مؤسسة "روس كوسموس" الحق بإدخال تعديلات عليه. وأعلنت أن البرنامج يتضمن عدة مراحل ستتحقق لغاية عام 2040.

وأعلن مدير عام المؤسسة في مايو الماضي أن روسيا تعتزم إنزال رواد الفضاء إلى سطح القمر عام 2030.

المصدر: تاس