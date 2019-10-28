المريخ يستمر في مفاجأة ناسا و"يعرقل" مهمة InSight !

واجهت مساعي ناسا (التي استمرت عدة أشهر) لإنشاء حفرة على سطح المريخ عقبة جديدة، إثر تراجع أداة الحفر التابعة لمركبة الهبوط InSight بشكل مفاجئ بعد قطعها زهاء نصف الطريق في السطح.

Mars continues to surprise us. While digging this weekend the mole backed about halfway out of the ground. Preliminary assessment points to unexpected soil properties as the main reason. Team looking at next steps. #SaveTheMole#Teamworkpic.twitter.com/UURvU8VTwZ — NASA InSight (@NASAInSight) October 27, 2019

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وتحاول مركبة InSight إدراج مسبار لمراقبة درجة الحرارة في أعماق تربة الكوكب الأحمر، ولكن مشروع الحفر واجه مقاومة شديدة من سطح المريخ.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب فريق InSight التابع لناسا: "يستمر المريخ في مفاجأتنا، أثناء الحفر في نهاية هذا الأسبوع، حيث تراجع "الخلد" في منتصف المسافة تقريبا".

وقالت ناسا إنها تعتقد أن "خصائص التربة غير المتوقعة"، هي سبب حدوث الانتكاسة المحبطة في المهمة. وانفصل المسبار الحراري عن الحفرة بشكل غير مفهوم.

ومن المفترض أن تصل الأداة - الملقبة بـ "الخلد"- إلى عمق 16 قدما (5 أمتار) كجزء من البحث عن كيفية تشكل الكواكب الصخرية، مثل المريخ.

وبدأت عملية الحفر في فبراير، بعد عدة أشهر من هبوط المركبة على الكوكب الأحمر، في نوفمبر 2018.

المصدر: RT