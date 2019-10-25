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البرازيل وجنوب إفريقيا مهتمتان بإرسال روادهما إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

البرازيل وجنوب إفريقيا مهتمتان بإرسال روادهما إلى المحطة الفضائية الدولية
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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صرح رئيسا الوكالتين الفضائيتين في البرازيل وجنوب إفريقيا الأربعاء 23 أكتوبر أنهما معنيان بأن ينضم مواطنوهما مستقبلا إلى طاقم المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك على لسان رئيس الوكالة الفضائية البرازيلية، كرلوش أغستو تايشيرا، على هامش المؤتمر الفضائي الدولي في واشنطن حيث قال: " سبق لنا أن أرسلنا أول رائد فضاء برازيلي إلى المحطة الفضائية الدولية. وكان المشروع بالنسبة إلينا غاليا جدا. لذلك علقنا مشاركتنا في برامج المحطة الفضائية الدولية. وصرنا نفكر الآن في استئنافها. لكن قبل ذلك علينا أن ندخل تعديلات في برنامجنا الفضائي".

وحسب، تايشيرا، فإن وكالته تعمل حاليا على تحقيق عدد من المشاريع المحدودة وتحاول قدر الإمكان جعلها غير مكلفة.

وشاطر رئيس الوكالة الفضائية في جنوب إفريقيا، فالانتان مونسامي، وجهة نظر زميله البرازيلي فأشار كذلك إلى الثمن الباهظ للمشاركة في برامج المحطة الفضائية الدولية، لكنه لم يستبعد إرسال رائد فضاء من جنوب إفريقيا إلى المحطة.

المصدر: تاس

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