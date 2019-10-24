قاعدة "بايكونور" تخضع لتعديلات جديدة

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أن قاعدة "بايكونور" ستخضع لبعض التعديلات لتتماشى مع إطلاق أنواع جديدة من صواريخ الفضاء الروسية.

وتبعا للمصادر فإن القاعدة ستزود بمجمع جديد لنظم التحكم بإطلاق وإعداد الصواريخ، وستحصل على نظم قياس كتلة وحدات الدفع في صواريخ الفضاء، إضافة إلى منشآت وتقنيات تعليمية وتدريبة جديدة مخصصة لإطلاق صواريخ "سويوز-5" التي تعمل روسيا على تطويرها لإطلاقها مستقبلا إلى الفضاء.

ويشير الخبراء إلى أن روسيا تطور صواريخ "سويوز-5" الجديدة لتستغني تماما عن صواريخ "زينيت" الأوكرانية التي اعتمدت عليها سابقا و أطلقت عددا منها من قاعدة "بايكونور".

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وبدأت روسيا بتطوير "سويوز-5" عام 2016 ليكون صاروخا فضائيا متوسط الثقل، تعتمد مرحلته على محركات RD-171MV، ومرحلته الثانية على محركات RD-0124MS المعدلة عن محركات صواريخ Soyuz-2.1b الروسية.

ومن المفترض أن تنطلق الدفعة الأولى من هذه الصواريخ إلى الفضاء عام 2023، لتحمل إلى المدارات الأرضية عددا من الأقمار الصناعية والمركبات المأهولة وغير المأهولة.

المصدر: فيستي