مختبر فضائي روسي يلتقط صورا لمجرات تبعد 800 مليون سنة ضوئية عن الشمس

التقط مرصد eROSITA المنصوب في مختبر "سبيكتر –إر غي" الفضائي الروسي صورا فوتوغرافية أولى لسحابة ماجلان العظيمة بصفتها قمرا لدرب التبانة وكذلك لمجرتين متصادمتين في كوكبة كيل.

أفاد بذلك المكتب الصحفي في معهد ماكس بلانك الألماني للفيزياء خارج الأرض.

وقال ناطق باسم المكتب إن الصور الفوتوغرافية الأولى التي التقطها المرصد الفضائي تعكس جمال الكون الحقيقي ونأمل بأن تمكننا الصور اللاحقة من رؤية تكتلات بعيدة من المجرات في منطقة تبعد 800 مليون سنة ضوئية عن الشمس وإجراء أرصاد فلكية أخرى.

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يذكر أن مختبر "سبيكتر –إر غي" الروسي الذي أطلق العام الجاري إلى مدار الأرض عبارة عن مشروع روسي ألماني مشترك من شأنه مسح السماء بمجال واسع من الموجات وبحساسية فائقة.

ويتضمن المختبر مرصدين يعملان بالموجات السينية أحدهما هو مرصد ART-XC روسي الصنع وثانيهما هو مرصد eROSITA ألماني الصنع.

وقال المدير العلمي للمشروع الأكاديمي الروسي رشيد سونياييف إن التقاط الصور هو تجربة جاهزية المرصد الألماني الذي تعرض لبعض الأعطال البسيطة بعد وصوله إلى مدار الأرض. ودلت نوعية الصور على أن تلك الأعطال لم تؤثر على جاهزيته.

المصدر: تاس