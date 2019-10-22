إدخال رواد الفضاء في "سبات" خلال رحلات المريخ "لكبح تصفية بعضهم بعضا"

كشف أحد العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية عن خطة لوضع رواد الفضاء الذين سيسافرون إلى المريخ في المستقبل القريب في حالة سبات صناعي.

وتحدث البروفيسور مارك ماكورن، كبير المستشارين في إدارة العلوم بوكالة الفضاء الأوروبية، أثناء لقائه بصحيفة "تلغراف" البريطانية، عن أن حالة السبات يمكن أن تقلل من الحاجة إلى كميات هائلة من الطعام خلال رحلة تستغرق سبعة أشهر إلى المريخ.

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وأوضح قائلا: "تتمثل الفكرة في أن تنام في هذه الرحلة، ما يتيح استهلاك عدد أقل من المواد الغذائية"، وأشار إلى أن "النوم ليس سباتا، لأنه إذا كنت في سبات فإنك ستخفض درجة حرارة الجسم وتقلل من استهلاك كل شيء، مثل الأكسجين وما إلى ذلك".

وبحسب ماكورن، فإن وضع رواد الفضاء في هذه الحالة يمكن أن يمنع أيضا اندلاع المعارك بين رواد الفضاء خلال الرحلة القاسية.

وتابع: "إذا كان لديك 100 شخص في مساحة لا تزيد عن بعض مئات من الأمتار المكعبة خلال سبعة إلى تسعة أشهر، سيظل منهم في النهاية 20 شخصا في نهاية الرحلة لأنهم سيدخلون في لعبة الجوع، وسيفتكون ببعضهم البعض".

وفي الوقت الذي تبدو فيه فكرة وضع رواد فضاء في حالة سبات، بعيدة المنال، فإن وكالة الفضاء الأوروبية تقوم بالفعل بتجارب على الحيوانات.

وقال ماكورن: "إننا نجري الآن تجارب على السبات الصناعي لوضع شخص ما في هذه الحالة لمدة سبعة أشهر، دون القلق بشأن الطعام"، وتابع: "يمكننا القيام بذلك من خلال اختبارات على الحيوانات ولدينا برامج للنظر في كيفية حدوث ذلك".

وأوضح أن هناك عقبات يجب التغلب عليها فيما يتعلق بإجراءات الاختبارات على البشر، قائلا: "لسنا قريبين من القيام بذلك لأن هناك عددا من المسائل الأخلاقية حول كيفية تنفيذ هذه الفكرة".

المصدر: ميرور