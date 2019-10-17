صور تفصيلية تكشف عن نظام نهري قديم على سطح المريخ

تكشف صور تفصيلية للمريخ عن نهر قديم تدفق ذات مرة على الكوكب الأحمر وامتد على طول 435 ميلا تقريبا عبر السطح ويسمى تيار Nirgal Vallis.

ومن خلال استكشاف خصائص الحفر المحيطة، قدرت وكالة الفضاء الأوروبية عمر النظام بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات سنة.

Vivid images reveal an ancient, dried-up river system on Mars that stretches 435 MILES across the surface and could be 4 BILLION years old

via https://t.co/SoLYFq4fjshttps://t.co/RUj3rAh8Nd — John B Tawn (@27Tawnyowl) October 17, 2019

ويقع الوادي، الذي يعتبر واحدا من أكبر الوديان على سطح المريخ، جنوب خط الاستواء على الكوكب، والذي يعتقد الخبراء أنه "تشكل بمزيج من المياه المتدفقة والتأثيرات"، وفقا لما نشرته وكالة الفضاء الأوروبية في بيان صحفي.

NASA

والتُقطت الصور بواسطة كاميرا "ستيريو عالية الدقة" للمركبات الفضائية، والتي استخدمتها وكالة الفضاء لرسم خريطة لكامل سطح المريخ بالألوان الكاملة والدقة العالية.

ESA

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ويمكن رصد النهر الجاف الضخم بسهولة، إلى جانب عدد من الحفر الصخرية. وتُظهر المنطقة في الصورة الطرف الغربي لنظام النهر، حيث تنتشر ببطء وتتلاشى.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن نهايات الروافد ليست حادة، ولكنها تتخذ شكلا دائريا مميزا لـ"مدرج يوناني قديم".

ويعتقد العلماء أن Nirgal Vallis قد تشكل بطريقة مشابهة للوديان المتشابكة على كوكب الأرض. ونظرا لأنه ما من روافد متفرعة تشبه الأشجار تتغذى على الوادي الرئيس، فمن المحتمل أن المياه جُددت على سطح المريخ القديم بمزيج من الأمطار، وتدفق بري من التضاريس المحيطة.

المصدر: ديلي ميل