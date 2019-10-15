خبير يكشف عن موعد أول ولادة ستحدث في الفضاء

أعلن مؤسس شركة "سبيس بورن يونايتد" (SpaceBorn United) ورئيسها التنفيذي، أنه خلال الـ12 سنة القادمة قد يولد أول طفل في الفضاء.

وأوضح الدكتور إيبرت إديلبروك، أن شركته تقوم بتصميم مهام يمكن من خلالها للنساء الحوامل الولادة في المدار.

كما أشار إلى أن الهدف الحالي لمشروعه ليس حدوث الحمل بأكمله في الفضاء، ولكن بدلا من ذلك ستستغرق المهمة ما بين 24 إلى 36 ساعة للمخاض.

إقرأ المزيد

وصرح الدكتور إديلبروك، خلال أول مؤتمر للفضاء والعلوم لدولة الفضاء "أسغارديا" في دارمشتات بألمانيا، بأنه يعتقد أن هذا سيحدث بحلول عام 2031.

وقال: "هذا ممكن فقط في الوقت الحالي في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، بفضل إجراء اختبار دقيق للغاية".

وأضاف: "يمكننا تحفيز المخاض كما يحدث في عيادات أطفال الأنابيب على أساس يومي"، وتابع قائلا إن التخطيط يمثل مشكلة فعلية، حيث "من الصعب التخطيط لعملية طبيعية مثل هذه إذا كان هناك خطب ما في الطقس أو تأخير في الإطلاق".

كما أشار إلى أن مشروع شركته لن يشمل امرأة واحدة فقط، بل ربما سيكون هناك 30 مشاركة، وأضاف أنه على الرغم من اعتقاده أن ولادة طفل في الفضاء ممكنة، إلا أنه لم يكن يخطط لها، مع تركيز عمل الشركة على تطوير الأجنة وتصوراتها في الفضاء.

وتبحث شركة "سبيس بورن يونايتد" في ظروف التكاثر البشري في الفضاء، وتركز على تقنية الإنجاب المدعوم (ART).

وردا على سؤال حول تقدير 12 عاما، قال الدكتور إديلبروك إن ذلك يعتمد على التمويل والتطورات في قطاع السياحة الفضائية.

المصدر: ديلي ميل