"روس كوسموس" إلى الإمارات لتوسيع التعاون الفضائي

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن مركبات "سويوز" الروسية المأهولة يمكن أن تقدم خدماتها إلى بلدان ذات طموحات في مجال الفضاء.

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وأضاف أنه سيزور الثلاثاء 15 أكتوبر الإمارات العربية لهذا الغرض، ويأمل بتوسيع التعاون مع هذا البلد في مجال الفضاء.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الاثنين 14 أكتوبر للصحفيين في الرياض على هامش زيارة الرئيس الروسي للمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن البلدان التي تمتلك أموالا ورغبة في تحقيق برامجها الفضائية يمكن أن تتعاون مع روسيا التي قد تقدم لها مركبات "سويوز" الفضائية المأهولة.

وقال روغوزين، إن مركبات "سويوز" كانت ولا تزال وسيلة رئيسية ووحيدة لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية. ومضى قائلا:" أعلن البعض منذ عام أن احتكار "روس كوسموس" في للرحلات الفضائية المأهولة إلى أفول، لكنه لم ينته إلى حد الآن، مع العلم أن عملية تصنيع المركبات الفضائية تعتبر أمرا معقدا جدا وخاصة في مجال ضمان أمان رواد الفضاء حيث تواجه "بوينغ" و"سبيس إكس" مشاكل بهذا الخصوص. لذلك ليس هناك بديل ، كما يبدو، إلى حد الآن، لمركبات "سويوز" الروسية".

المصدر: تاس