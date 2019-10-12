تحديث المختبر الأوروبي في محطة الفضاء الدولية للعمل بعد عام 2024

أعلن وكالة الفضاء الأوروبية على موقعها الرسمي، أنها تنوي تحديث وحدة المختبر في المحطة الفضائية الدولية لتكون جاهزة للعمل بعد عام 2024.

وجاء في بيان الوكالة، أن "المحطة الفضائية الدولية مفتوحة للأعمال التجارية، لذلك تدعو وكالة الفضاء الأوروبية الصناعيين إلى توسيع إمكانيات عمل وحدة المختبر الأوروبي Columbus لتكون جاهزة لإجراء دراسات علمية وتكنولوجية في الفضاء بعد عام 2024".

ويشير ممثل الوكالة، إلى أنه تقرر فسح هذا المجال لأنه "من المنتظر تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى عام 2030 ". فمنذ أن أطلقت وحدة المختبر إلى الفضاء عام 2008 تم إجراء 185 تجربة علمية وتكنولوجية، كان يتحكم الخبراء بمعظمها من مركز Oberpfaffenhofen في ألمانيا.

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وتجدر الإشارة إلى أن البلدان المشاركة في استخدام المحطة الفضائية الدولية اتفقت على تمديد عملها إلى عام 2024، و تناقش مسألة التمديد حاليا إلى عام 2028 أو 2030.

المصدر: نوفوستي