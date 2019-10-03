روسيا تطلق آخر صواريخ "روكوت" هذا العام

أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا ستطلق آخر صاروخ فضائي خفيف من نوع "روكوت" إلى الفضاء قبل نهاية العام الجاري.

وقال النائب الأول لرئيس مشروع "غونيتس" الفضائي الروسي، أوليغ خيموتشكو "إن آخر صاروخ فضائي خفيف من طراز روكوت من المفترض أن يطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية الروسية في الـ 29 من نوفمبر المقبل، ليحمل على متنه 3 أقمار صناعية تابعة لمنظومة غونيتس الروسية".

وأشار إلى أن عملية الإطلاق قد تؤجل حتى 20 أو 29 ديسمبر في حال قرر الخبراء التحقق من جاهزية الصاروخ ووحدة الدفع الخاصة به Breeze-KM، والتي ستكون مسؤولة عن وضع الأقمار الصناعية في مداراتها الفضائية.

وكان نائب رئيس "روس كوسموس"، سيرغي سافيولوف، قد ذكر في وقت سابق أن الخبراء في مركز "خرونيتشيف" الروسي يعملون حاليا على تطوير جيل جديد من هذه الصواريخ تحت اسم "روكوت-2"، ستعتمد على أجهزة توجيه روسية بالكامل، ولن يكون فيها أي عنصر من الإلكترونيات أوكرانية الصنع.

وصنعت روسيا هذه الصواريخ في تسعينيات القرن الماضي، واعتبرت من الصواريخ الفضائية الخفيفة القادرة على نقل 1.9 طن من الحمولة إلى المدارات الأرضية.

ومنذ عام 2000، أطلق 28 صاروخا منها، من قاعدتي "بايكونور" و"بليسيتسك" الفضائيتين، حملت 70 قمرا صناعيا، يتبع العديد منها لوكالة الفضاء الأوروبية.

المصدر: تاس