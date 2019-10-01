كشف مكان تجمع المسابير الخارجية

أعلن عالم الفيزياء الأمريكي جيمس بنفورد، أنه يعتقد وجود مسابير خارجية إلى جانب الأجسام السماوية التي تدور في مدار الكرة الأرضية.

ويفيد موقع Live Science، بأنه على الرغم من أن باحثين آخرين في مجال البحث عن عوالم أخرى يعتقدون أن هذا الاحتمال ضئيل جدا، لكنهم لا ينفونه بصورة مطلقة، فإن اعتقاد عالم الفيزياء بنفورد قد يكون موضوعا مهما للبحث والدراسة.

وقد اكتشف أول كويكب يدور في هذا المدار عام 1997 وبعد عام 2010 اكتشف 15 كويكبا آخر. أحدها اسمه "أقرب شريك للأرض" ويبعد عنها مسافة تعادل 38 مرة بعدها عن القمر . هذا الكويكب يؤلف مع الأرض شكلا مداريا ثابتا، لذلك وفقا لبنفورد، يكون مثاليا للعب دور مسبار خارجي لمراقبة الكواكب القريبة.

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ويقترح بنفورد مراقبة هذه الأجسام الفضائية بواسطة تلسكوبات بصرية ولاسلكية، وإرسال إشارات الراديو باتجاهها. إضافة لهذا يمكن إرسال أجهزة فضائية صغيرة إليها. وإذا لم تكتشف آثار حضارة في هذه الكواكب، فإن ذلك سيشير إلى عدم وجود حضارات خارجية أرسلت مسبارا لمراقبة الأرض، وهذا بدوره يقلل من احتمال وجود عوالم ذكية خارج كوكبنا. بحسب بنفورد.

المصدر: لينتا. رو