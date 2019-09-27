الوكالة الفضائية الروسية: مختبر "ناووكا" الروسي يصل قاعدة "بايكونور" يناير المقبل

يصل مختبر "ناووكا" (العلم) متعدد المهام المزمع إطلاقه إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية عام 2020 قاعدة "بايكونور" الفضائية يناير المقبل.

جاء ذلك في تصريحات مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين للصحفيين، وتابع أن الخبراء في قاعدة "بايكونور" سيبدأون في فبراير المقبل بإعداد المختبر للإطلاق إلى المحطة الدولية.

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ويذكر أن مختبر "ناووكا" الذي بدأ تصميمه عام 1995، قادر على توليد الأوكسجين لـ 6 أشخاص، واستخراج الماء من البول. وسيحصل أفراد الطاقم الروسي في المحطة بوصول المختبر، على مرحاض إضافي، وغرفة إضافية للفرد الثالث في الطاقم، فضلا عن يد آلية أوروبية الصنع من طراز ERA ستساعد رواد الفضاء في تنفيذ بعض العمليات خارج المحطة الفضائية.

جدير بالذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أعلن أمس للصحفيين بعد نجاح إطلاق مركبة "إم إس–15" الفضائية المأهولة أن المحطة الفضائية الدولية ستعمل في مدار الأرض لأعوام طويلة قادمة، بوصفها عتبة للبشرية في انتقالها إلى كواكب أخرى وستنضم إلى هذا المشروع في المستقبل دول أخرى، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: تاس