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رواد "ناسا" داخل خزان مياه استعدادا للهبوط على القمر

الفضاء

رواد
NASA/Bill Brassard
رواد "ناسا" داخل خزان مياه استعدادا للهبوط على القمر
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تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خزان مياه ضخم لمساعدة روادها في الاستعداد للعودة إلى القمر في عام 2024.

ويساعد الإعداد المائي رواد الفضاء على محاكاة ما سيكون عليه العيش والعمل في بيئة منخفضة الجاذبية.

وقالت "ناسا" في منشور بمدونتها على الإنترنت: "رواد فضاء ناسا يرتدون سترات وحقائب ظهر ثقيلة لمحاكاة المشي على سطح القمر الذي يملك سدس الجاذبية على الأرض".

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية صورا حديثة من مختبر Neutral Buoyancy الموجود في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، لشرح كيفية استخدام رواد الفضاء للمنشأة، بينهم درو فوستل ودون بيتيت.

وعادة ما يستخدم هذا المرفق لتدريب رواد الفضاء على السير في الفضاء خارج المحطة الفضائية الدولية، ويقوم الرواد حاليا بالتدرب على المشي فوق سطح القمر، حيث أوضحت "ناسا": "أن الفريق يتنقل ويقوم بإعداد المسكن وجمع العينات والقيام بالتجارب تماما مثل يتوجب فعله على سطح القمر".

وتعتزم وكالة الفضاء الأمريكية إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 كجزء من برنامج "أرتاميس"، وهو مشروع يهدف إلى وجود مستدام على سطح القمر، فضلا عن أن المهمة ستضم أول امرأة ستطأ قدمها سطح القمر.

المصدر: ذي صن

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