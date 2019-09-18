رواد "ناسا" داخل خزان مياه استعدادا للهبوط على القمر

تستخدم وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" خزان مياه ضخم لمساعدة روادها في الاستعداد للعودة إلى القمر في عام 2024.

ويساعد الإعداد المائي رواد الفضاء على محاكاة ما سيكون عليه العيش والعمل في بيئة منخفضة الجاذبية.

Teams at @NASA_Johnson are using the Neutral Buoyancy Lab to learn to live on the Moon. 🌙 They're moving around, setting up habitats, collecting samples and deploying experiments as they will on the Moon beginning with #Artemis III in 2024. DIVE IN >> https://t.co/meF8VvsZ2hpic.twitter.com/N2bXqnRpCW — NASA_SLS (@NASA_SLS) September 16, 2019

وقالت "ناسا" في منشور بمدونتها على الإنترنت: "رواد فضاء ناسا يرتدون سترات وحقائب ظهر ثقيلة لمحاكاة المشي على سطح القمر الذي يملك سدس الجاذبية على الأرض".

وأصدرت وكالة الفضاء الأمريكية صورا حديثة من مختبر Neutral Buoyancy الموجود في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، لشرح كيفية استخدام رواد الفضاء للمنشأة، بينهم درو فوستل ودون بيتيت.

In our Neutral Buoyancy Lab, teams are evaluating how astronauts would move, set up habitats, collect samples & more in future #Artemis missions to the Moon. In the pool primarily used for spacewalk training, astronauts wore weighted vests and backpacks to simulate 1/6th gravity. pic.twitter.com/0N4CM0npDV — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) September 13, 2019

وعادة ما يستخدم هذا المرفق لتدريب رواد الفضاء على السير في الفضاء خارج المحطة الفضائية الدولية، ويقوم الرواد حاليا بالتدرب على المشي فوق سطح القمر، حيث أوضحت "ناسا": "أن الفريق يتنقل ويقوم بإعداد المسكن وجمع العينات والقيام بالتجارب تماما مثل يتوجب فعله على سطح القمر".

وتعتزم وكالة الفضاء الأمريكية إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024 كجزء من برنامج "أرتاميس"، وهو مشروع يهدف إلى وجود مستدام على سطح القمر، فضلا عن أن المهمة ستضم أول امرأة ستطأ قدمها سطح القمر.

المصدر: ذي صن