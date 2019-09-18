تأكيد صحة أشرطة فيديو عن جسم غامض في الفضاء (فيديو)

أكدت القوات البحرية الأمريكية صحة ثلاثة أشرطة فيديو نشرت في شبكات التواصل الاجتماعي عن جسم غامض يحلق في الفضاء.

وأفادت مجلة Popular Mechanics، بأن هذه الشرطة التي نشرت تحت أسماء FLIR1 و Gimbalو GoFast تسجل مشاهدات طائرات أمريكية لجسم غامض.

وأكدت المجلة أن أحد الأشرطة صورته عام 2015 مقاتلة من طراز F/A-185F عند السواحل الشرقية. أما الشريط الثاني فقد تم تصويره من قبل حاملة الطائرات USS Nimitz عام 2004.

ويتضح من الشريطين أن الجسمين قاما بعملية مناورة غريبة غير ممكنة من وجهة نظر التكنولوجيات الحالية.

كما هو معلوم، توجد في حوزة البنتاغون العديد من الوثائق التي تشهد على مواجهة العسكريين للأجسام الغامضة وجميعها سرية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية لغاية عام 2012 تعمل على برنامج The Advanced Aviation Threat Identification Program (برنامج التعرف على التهديدات الجوية المتقدمة) الذي يتضمن أيضا مثل هذه الحوادث.

ولكن القوات البحرية الأمريكية تصنف هذه الظاهرة في إطار الظواهر الجوية المجهولة ولا تعتبرها مركبات فضائية غريبة.

المصدر: لينتا. رو