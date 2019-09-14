روسيا تكشف وثائق الموقع " Е" السرية

نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الوثائق المتعلقة ببرنامج المحطة الفضائية السوفيتية "لونا-2" الأوتوماتيكية، التي أصبحت أول جهاز فضائي في التاريخ يصل إلى سطح القمر.

ونشرت مؤسسة "روس كوسموس" هذه الوثائق تكريما للذكرى الستين لإطلاق المحطة الفضائية السوفيتية "لونا-2"، التي من ضمنها قرار الحكومة السوفيتية المرقم 343-166 بتاريخ 20 مارس 1958 بشأن إنتاج المحطات الفضائية القمرية تحت رمز " Е"، التي تضمن الحصول على سرعة فضائية ثانية، والوصول إلى القمر (الخيار الأول) والتحليق حول القمر (الخيار الثاني)، وتحديد موعد أول إطلاق في أكتوبر 1958.

وتشير إحدى الوثائق، إلى أن المصمم سيرغي كورولوف قد أكد في 22 مايو 1958 على أن جميع المعطيات اللازمة للمرحلة الثالثة للصاروخ R -7 الذي سيحمل «Е»، التي يفترض أن تكون بخيارين مختلفين وتقرر أن تكون محركات- الأول "8К72" من نوع RО5-154 والثاني "8К73" محرك من طراز 8Д711.

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وكانت المركبة "لونا-1" التي أطلقها الاتحاد السوفيتي في 2 يناير عام 1959 أو جسم من صنع الإنسان يبلغ السرعة الفضائية الثانية ومخترقا جاذبية الأرض لتصبح قمرا صناعيا يدور حول الشمس.

وفي 12 سبتمبر عام 1959 أطلقت المركبة القمرية "لونا-2" إلى الفضاء لتصبح أول جسم من صنع الإنسان يصل إلى سطح القمر.

ويذكر أن أناتولي زاك، محرر موقع RussianSpaceWeb.com أعلن في يونيو 2017ـ أن أوكرانيا تنوي بيع تكنولوجيا صناعة وحدة الهبوط السوفيتية على القمر «Е» إلى الصين، التي كان الاتحاد السوفيتي يخطط لاستخدامها في أواخر ستينيات ومطلع سبعينيات القرن الماضي لهبوط أول إنسان على القمر.

المصدر: RT