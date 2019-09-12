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تقديم موعد خروج الروس إلى الفضاء المكشوف

الفضاء

تقديم موعد خروج الروس إلى الفضاء المكشوف
Globallookpress Paolo Nespoli/NASA
المحطة الفضائية الدولية
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أعلن ممثل مؤسسة "روس كوسموس" عن تقديم موعد خروج رائدي الفضاء الروسيين ألكسندر سكفورتسوف وأوليغ سكريبوتشكا إلى الفضاء المكشوف حتى يوم 31 أكتوبر بدلا من يوم 20 نوفمبر المقرر سابقا.

وقال المتحدث في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، "نؤكد المعلومات بشأن تقديم موعد خروج رائدي الفضاء الروسيين إلى الفضاء المكشوف من يوم 20 نوفمبر إلى 31 أكتوبر المقبل". ولكنه لم يكشف سبب هذا التقديم.

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وقد أعلن سابقا أن الهدف من خروج رائدي الفضاء هو لتغيير لوحة منظومة التحكم بالحرارة في وحدة "زاريا"، ورفع الأجهزة العلمية القديمة ووضع مكانها أجهزة جديدة على وحدتي "زفيزدا" و"بويسك". كما سيقومون بتفكيك عناصر المركبة "سويوز" الموجود منذ فترة طويلة خارج المحطة، والذي سيكون بمثابة الأساس لقرار إطالة عمر المركبة لأكثر من 210 أيام.

المصدر: نوفوستي

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