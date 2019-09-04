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"ناسا" تنشر صورة مذهلة للقمر والمشتري في سماء جبال الألب

الفضاء

Gettyimages.ru DieterMeyrl
جبال الألب
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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة تجمع القمر وكوكب المشتري في سماء الليل فوق جبال الألب.

وكشفت "ناسا" عن الصورة التي التقطت من قبل المصورة الفوتوغرافية جيورجيا هوفر، بنشرها عبر موقع "صورة اليوم الفلكية" الذي تشرف عليه وكالة الفضاء الأمريكية وجامعة ميشيغان التقنية، بتاريخ 2 سبتمبر.

NASA’s Astronomy Picture of the Day/Giorgia Hofer

وأوضحت "ناسا": "عند المشي في ممر جبلي مرتفع في شمال إيطاليا قبل ثلاثة أسابيع، كان هناك تقارب بين قمرنا والكوكب البعيد، كوكب المشتري، حيث ارتفع كلاهما معا في الجنوب الغربي بعد غروب الشمس".

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وأوضحت الوكالة أن الجبال الخلابة الظاهرة من بعيد في الصورة هي  Tre Cime di Lavaredo (Three Peaks of Lavaredo)، وهي من بين مواقع التراث العالمي لليونسكو، والثالثة من بين أفضل قمم الجبال المعروفة في إيطاليا، عقب الدولوميت وجبال الألب بأكملها.

وتحتوي صورة القمر والمشتري على محطة شهيرة للمتنزهين في المنطقة تعرف باسم Locatelli Hut.

وفي الوقت الذي يظهر فيه القمر والمشتري وسط الصورة، يمكن رصد كوكب زحل أيضا في الجزء العلوي الأيسر.

المصدر: ميرور

 

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